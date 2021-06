UEFA Euro 2020. Alemães e portugueses viram jogo num bar do Porto 

Foi grande o desânimo dos adeptos que assistiram ao jogo de Portugal, num bar no centro do Porto.

Apesar da derrota da seleção, frente à Alemanha, os portugueses têm ainda esperança de passar à próxima fase do Campeonato Europeu.

Com esta derrota, Portugal, que não perdia em Europeus há 12 jogos, cai para o 3.º lugar do grupo, com 3 pontos, os mesmos que a Alemanha e menos um que a França, que, também este sábado, empatou com a Hungria em Budapeste a um golo (os magiares somaram o primeiro ponto no Campeonato da Europa).