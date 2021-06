"O apuramento depende de nós, compete-nos dar a resposta"

A Seleção Nacional foi este sábado derrotada pela Alemanha, por 4-2, em jogo da segunda jornada do grupo F do UEFA Euro 2020, disputado no Allianz Arena, em Munique.

No final do jogo, Fernando Santos admitiu que a Alemanha foi superior e mereceu a vitória.

O selecionador nacional considera que faltou intensidade à equipa na primeira parte e acredita que Portugal vai reagir no jogo decisivo, frente à França.