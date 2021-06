A Áustria qualificou-se esta segunda-feira para os oitavos de final do UEFA Euro 2020, marcando encontro com a Itália, ao vencer a Ucrânia por 1-0 e conquistar o segundo lugar do grupo C.

1 / 13 Daniel Mihailescu / POOL 2 / 13 Justin Setterfield / POOL 3 / 13 Daniel Mihailescu / POOL 4 / 13 Robert Ghement / POOL 5 / 13 Justin Setterfield / POOL 6 / 13 Mihai Barbu / POOL 7 / 13 Daniel Mihailescu / POOL 8 / 13 Justin Setterfield / POOL 9 / 13 Justin Setterfield / POOL 10 / 13 Daniel Mihailescu / POOL 11 / 13 Robert Ghement / POOL 12 / 13 Daniel Mihailescu / POOL 13 / 13 Justin Setterfield / POOL

Um golo de Christoph Baumgartner, aos 21 minutos, selou o triunfo dos austríacos, que haviam sido eliminados na fase de grupos nas duas primeiras participações, tal como a Ucrânia, que ficou no terceiro lugar e corre o risco de somar a terceira.