UEFA Euro 2020. Futebolistas e comitiva lusa testaram negativo ao novo coronavírus

Os futebolistas da seleção portuguesa e todos os elementos que integraram a comitiva ao UEFA Euro2020 testaram negativo para o novo cornavírus, em análises realizadas esta segunda-feira à chegada a Lisboa, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Num curto comunicado, a FPF indica que os testes foram realizados na Cidade do Futebol, em Oeiras, para onde a comitiva se dirigiu depois de ter chegado a Lisboa, perto das 12:00, proveniente de Sevilha.

A imagem que fica da saída precoce da seleção nacional deste UEFA Euro2020 é a de desilusão de toda a comitiva.

A cidade do futebol ia servir como quartel general da equipa, caso a caminhada no UEFA Euro2020 continuasse rumo aos quartos de final. Assim, serviu apenas para a comitiva se despedir.

Quem marcou presença na cidade do futebol foi Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da República dirigiu palavras de apoio à comitiva portuguesa e afirma que "não deu o Euro, mas temos o Mundial pela frente".

A seleção portuguesa, campeã europeia em título, foi afastada no domingo do UEFA Euro2020, após a derrota por um 1-0 com a Bélgica, em jogo dos oitavos de final da competição, disputado em Sevilha.

Em 13 de junho, a dois dias da estreia de Portugal no UEFA Euro2020, o lateral direito João Cancelo testou positivo ao novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, e abandonou a concentração da equipa, tendo sido substituído por Diogo Dalot.

VEJA TAMBÉM: