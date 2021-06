Cristiano Ronaldo reage à derrota de Portugal: "Voltaremos mais fortes"

Cristiano Ronaldo reagiu, esta segunda-feira, à eliminação de Portugal do UEFA Euro2020. Numa publicação nas redes sociais, o capitão da seleção nacional admite que não conseguiram “o resultado que queriam”, mas afirma estar orgulhoso do percurso feito pela equipa.

“Não conseguimos o resultado que queríamos e saímos da prova antes do desejado. Mas estamos orgulhosos do nosso percurso, demos tudo para renovar o título de Campeões Europeus e este grupo provou que ainda pode dar muitas alegrias aos portugueses”, escreveu CR7.

O capitão deixou ainda palavras de agradecimento aos adeptos que “estiveram incasáveis no apoio à equipa do início ao fim”. Cristiano Ronaldo deu ainda os parabéns à Bélgica e desejou sorte a “todas as seleções que continuam na competição”.

“Quanto a nós, voltaremos mais fortes. Força Portugal!”, rematou o melhor do mundo.

Portugal prepara agora a qualificação para o Mundial2022, que se joga no Qatar no próximo inverno.