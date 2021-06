UEFA Euro 2020. Eliminação nos oitavos de final é o pior resultado de Portugal num Europeu

Portugal foi eliminado nos oitavos de final do UEFA Euro2020. É a pior prestação da seleção nacional num Europeu: pela primeira vez a equipa das Quinas não consegue chegar, pelo menos, aos quartos-de-final da competição.



Foi a oitava presença num Europeu de futebol e, em todas, Portugal conseguiu passar a fase de grupos. Mas, pela primeira vez, não chegou aos quartos de final - mesmo só existindo oitavos nas últimas duas edições do Euro.



A história portuguesa em Europeus teve o primeiro capítulo em 1984, quando a França de Platini acabou com o sonho de Portugal nas meias-finais. Voltou em 1996, mas os checos retiraram os portugueses da competição nos quartos.



Depois da tragédia grega de 2004, a página mais brilhante do futebol português foi escrita em 2016, quando a seleção ergueu a taça de campeão europeu. Depois disso veio um Mundial e um Europeu com o mesmo resultado: Portugal eliminado nos oitavos de final. Fernando Santos destaca as grandes diferenças entre os dois campeonatos.



Entre o Mundial e o Europeu, há que não esquecer a vitória na Liga das Nações. A batalha que se segue é a qualificação para o Mundial do Catar, marcado para o próximo ano.

Especial UEFA Euro 2020