“Jogámos bem, mas não tivemos sorte”, diz Marcelo

Depois de ter decidido não ir a Sevilha, devido à situação epidemiológica da região, Marcelo Rebelo de Sousa viu o jogo entre Portugal e Bélgica num restaurante, em Cascais. No final, o Presidente da República mostrou-se orgulhoso do trabalho da seleção nacional, apesar da derrota.



Na companhia do chefe da Casa Civil, Marcelo assistiu a uma primeira parte sofrida, com a Bélgica a ganhar vantagem no marcador. Terminada a primeira parte, o adversário estava a ganhar por 1-0.



Portugal fez várias tentativas, mas a bola não entrou na baliza belga. Foi um jantar com sabor agridoce, mas não houve lugar para deceção.



“Estaria dececionado se tivéssemos jogado mal. Jogámos a melhor segunda parte que me lembro, há muito tempo, em Portugal da equipa portuguesa”, disse o Presidente no final da partida. “Para se ser campeão é preciso ter sorte, não tivemos. Tivemos em 2016 talento e sorte. Neste jogo, na segunda parte em particular, tivemos muito talento, muito talento, mas não tivemos sorte”.



Marcelo deixou ainda palavras de felicitação à Bélgica, que venceu o jogo e irá prosseguir no campeonato Europeu.

Especial UEFA Euro 2020