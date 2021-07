UEFA Euro 2020. Itália e Espanha jogam meia-final na próxima terça-feira

Itália e Espanha vão defrontar-se na próxima terça-feira.

A Bélgica, depois de ter eliminado Portugal, foi a última vítima da seleção orientada por Roberto Mancini. Os números espelham o que está à vista de todos: os italianos são os únicos que venceram todos os jogos no Europeu.

No entanto os registos recentes positivos não ficam por aqui. Somam 13 triunfos seguidos e não perdem há 32 encontros. A última derrota aconteceu frente a Portugal para a Liga das Nações, em setembro de 2018.

A má notícia para Mancini foi a lesão sofrida por Spinazzola, que o deixa o lateral fora das opções.

Para a seleção espanhola não foi fácil garantir o apuramento. Após o empolgante duelo com os croatas só resolvido no prolongamento, desta vez o sofrimento foi ainda maior com o jogo a ser decidido nos penáltis perante uma Suíça que lutou até ao fim.

Itália e Espanha defrontam-se pelo quarto Europeu seguido, na terça-feira, em Wembley. Em jogo estará o acesso à final.