UEFA Euro2020. Adeptos ingleses festejam nas ruas sem distanciamento nem máscaras

Milhares de ingleses saíram à rua para celebrar a vitória de Inglaterra, esta quarta-feira, contra a Dinamarca. Esta vitória permitiu o apuramento inédito para a final do UEFA Euro2020.

Em plena pandemia e com o número de infetados pelo novo coronavírus a aumentar, os adeptos esqueceram o distanciamento social e o uso de máscaras. Saíram à rua para celebrar um feito inédito da seleção de Inglaterra: é a primeira vez que a seleção vai estar numa final do campeonato europeu.

Por todo o país, os ingleses juntaram-se para uma noite como há muito não se via. À saída do Wembley houve também ajuntamentos.

As autoridades registaram alguns incidentes, como, por exemplo, em Lester onde foram arremessados vários objetos contra a polícia.

A prioridade das autoridades está agora no planeamento da operação de segurança para a final do UEFA Euro2020, que decorre no próximo domingo pelas 20:00.

