SIC acompanhou Fernando Santos durante os 95 minutos de jogo

O jogo de Portugal com a Hungria foi de nervos para todos os portugueses, sobretudo para Fernando Santos.

Fernando só pede a todos os Santos que ajudem estes Heróis do Mar para que aquele nobre povo possa voltar a sorrir com a seleção nacional.

Cristiano viria a ter nos pés a melhor oportunidade da primeira parte, mas o português já sabe como é sofrer até ao fim.

Na segunda parte, Fernando Santos pedia calma aos jogadores. A Hungria regressou mais atrevida, mas Portugal nunca deixou de atacar.

Primeiro, foi a vez de Guerreiro. Depois, a de Cristiano Ronaldo.

A seleção portuguesa de futebol iniciou esta terça-feira a defesa do título com um triunfo por 3-0 sobre a Hungria, na Puskás Arenas, em Budapeste, em encontro da primeira jornada do grupo F do UEFA Euro 2020.

Raphaël Guerreiro, aos 84 minutos, e Cristiano Ronaldo, aos 87 e aos 90+2, o primeiro de penálti, apontaram os tentos da formação das quinas, que não entrava a ganhar numa grande competição desde o Europeu de 2008.