Fernando Santos destaca espírito coletivo que a equipa revelou em campo frente aos franceses

Com menos 48 horas de descanso em relação à Bélgica, próxima adversária de Portugal, Fernando Santos admite que a prioridade é recuperar os jogadores para o encontro de domingo.

O selecionador nacional salienta o espírito coletivo que a equipa revelou em campo, esta quarta-feira, frente aos franceses.

A Seleção Nacional qualificou-se esta quarta-feira para os oitavos de final do UEFA Euro 2020, ao empatar 2-2 com a campeã mundial França, em encontro da terceira jornada do grupo F, na Puskás Arena, em Budapeste.