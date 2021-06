Ferro Rodrigues incentiva deslocação em massa para apoiar seleção portuguesa em Sevilha

O presidente da Assembleia da República apelou aos portugueses para se deslocarem em massa a Sevilha para apoiar a seleção nacional. O pedido de Ferro Rodrigues acontece horas antes do Conselho de Ministros, que volta a reunir para decidir novas medidas de confinamento, principalmente na Área Metropolitana de Lisboa.

Das reações ao apuramento da seleção portuguesa para os oitavos de final do UEFA Euro 2020 há uma que tem gerado polémica.

Com o país em contraciclo no número de casos em comparação com o resto da Europa, o presidente da Assembleia da República e segunda maior figura do Estado deixou um desafio aos portugueses, momentos depois do final do jogo.

Ferro Rodrigues espera que os portugueses viajem até Sevilha e revelou que também ele irá assistir ao jogo.

As declarações de Ferro Rodrigues surgem na véspera de um Conselho de Ministros, que deverá decidir a suspensão do desconfinamento em Portugal e o recuo de Lisboa para novas restrições e uma semana depois de o primeiro-ministro ter admitido que o país não está a conseguir controlar a pandemia.