França prepara jogo com Portugal. Dembelé está fora do Europeu

A seleção francesa tem uma baixa para o jogo com Portugal. Dembelé saiu lesionado do jogo com a Hungria e vai falhar o resto do Europeu.

Dembelé é baixa de última hora na seleção francesa, não só para o jogo com Portugal, como para o resto do euro 2020. O extremo do Barcelona lesionou-se num joelho durante o encontro com a Hungria e o resultado dos exames dá conta de que a recuperação não é compatível com a continuidade do jogador no grupo gaulês.

Esta segunda-feira, os campeões do mundo deram seguimento à preparação para o jogo com Portugal. Lucas Digne foi quem falou aos jornalistas e garantiu que os franceses estão preparados para travar Cristiano Ronaldo.

Sem Dembelé mas com muita confiança. É assim que a seleção francesa prepara o último jogo da fase de grupos. França e Portugal reeditam, na quarta-feira, a final de Paris, em Budapeste.