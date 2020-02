CDS admite apoiar um referendo à eutanásia

O líder do CDS admitiu esta quinta-feira apoiar um referendo à eutanásia, caso dê entrada no Parlamento uma iniciativa de cidadãos com esse objetivo.

No final de uma reunião com o líder do PSD, Rui Rio, na sede nacional social-democrata, Francisco Rodrigues dos Santos reafirmou que o CDS "será frontalmente contra a eutanásia" e contra um sistema "de descarte em que o Estado desiste das pessoas".

Questionado se, nesta matéria, existiu uma aproximação ao PSD, que dará liberdade de votos aos seus deputados, o líder do CDS reafirmou as posições divergentes das bancadas nesta matéria.

A Assembleia da República debate em 20 de fevereiro cinco projetos de lei para a despenalização da morte assistida, do BE, PS, PAN, PEV e Iniciativa Liberal, que preveem essa possibilidade sob várias condições.