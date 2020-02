PS acusa Manuela Ferreira Leite de brincar com o sofrimento das pessoas

O PS acusa Manuela Ferreira Leite de brincar com o sofrimento das pessoas. A declaração surge depois da ex-ministra das Finanças acusar o Partido Socialista de se aliar ao Bloco de Esquerda para a aprovação do Orçamento do Estado, em troca da eutanásia.

A líder parlamentar Ana Catarina Mendes deu esta quinta-feira uma conferência de imprensa, na Assembleia da República, onde pediu um debate sereno e sem insinuações sobre a eutanásia.