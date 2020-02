Rio já sabe como vai votar eutanásia, mas não diz

A nova direção do PSD foi recebida, esta terça-feira, em audiência pelo Presidente da República. No final do encontro, Rui Rio reafirmou a disponibilidade do partido para entendimentos com todos os partidos em torno de "reformas vitais" para o país, como as do sistema político, justiça e segurança social.

Questionado sobre se a legalização da eutanásia foi tema de discussão no encontro, Rio garantiu que não.

O líder social democrata adiantou, no entanto, que já decidiu o sentido de voto sobre os projetos de lei para a despenalização da eutanásia que vão a votos na próxima quinta-feira, mas não quis adiantar qual será, tendo em conta que o assunto não foi discutido na audiência com Marcelo Rebelo de Sousa. À hora a que Rio deixou o Palácio de Belém, estava prestes a começar a apresentação do livro de Carlos Moedas, com a presença de Pedro Passos Coelho.

O presidente do PSD não quis comentar o reaparecimento do antecessor depois de dois anos de silêncio, mas lamentou não poder estar presente no evento, por questões de agenda.

