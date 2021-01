Despenalização da eutanásia aprovada no Parlamento

O Parlamento aprovou esta sexta-feira a despenalização da morte medicamente assistida - ou eutanásia, com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, PAN, Iniciativa Liberal, PEV, as deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues, e deputados do PS e do PSD.

O texto final foi aprovado com 136 votos a favor e quatro abstenções, duas do PS e duas do PSD.

Votaram contra o CDS, o Chega, o PCP e alguns deputados do PSD e do PS.

O diploma será enviado na próxima semana para o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para analisar o texto.

A lei prevê que só podem pedir a morte medicamente assistida, através de um médico, pessoas maiores de 18 anos, sem problemas ou doenças mentais, em situação de sofrimento e com doença incurável.