Aprovação da lei da eutanásia é um "retrocesso dos direitos humanos"

Isabel Galriça Neto, médica de cuidados paliativos e porta-voz do CDS, diz que aprovação da eutanásia é um retrocesso dos direitos humanos.

À SIC Notícias, defende que a lei tem "um conjunto de imprecisões enormes".

"A resposta que hoje foi dada é de eliminar o que tem o sofrimento. Isso é uma batota. Se fossemos tratar os problemas da sociedade eliminando os que têm o problema, mas não intervindo no problema, isso é uma batota", afirma.

Lei sobre a despenalização da eutanásia aprovada no Parlamento

Assembleia da República aprovou esta sexta-feira a lei sobre a despenalização da eutanásia em votação final global, pela terceira vez, com votos da maioria da bancada do PS, IL, BE, e deputados únicos do PAN e Livre e ainda seis parlamentares do PSD.

O tema atravessou três legislaturas , já contou com dois vetos presidenciais e vai agora submeter-se novamente à decisão do Presidente da República . Marcelo Rebelo de Sousa tem agora três opções: promulgar o diploma, vetar ou pedir a fiscalização preventiva dos juízes do Tribunal Constitucional.