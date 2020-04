Juiz do caso Rui Pinto pede escusa do processo por "suspeita de imparcialidade"

O juiz Paulo Registo, que tinha sido sorteado para julgar o alegado pirata informático Rui Pinto, criador do Football Leaks, pediu para ser afastado do processo.

No pedido de escusa,a que a SIC teve acesso, o magistrado entende que foi posta em causa a sua imparcialidade depois de terem surgido no espaço público fotografias em que surge como adepto do Benfica.

Caberá agora ao Tribunal da Relação de Lisboa decidir se aceita o pedido de escusa.