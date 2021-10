Autoridades suíças pediram ajuda a Rui Pinto para investigar presidente da FIFA

As autoridades suíças pediram ajuda a Rui Pinto para investigar o presidente da FIFA, Gianni Infantino. O contacto terá sido feito há três anos, quando ainda não era conhecida a identidade do pirata informático. O email enviado pelos investigadores suíços foi agora anexado ao processo judicial me Portugal, segundo o qual o hacker está acusado de 90 crimes.

O advogado de Rui Pinto disse, numa resposta enviada à SIC, que o seu cliente “sempre se disponibilizou para colaborar com as autoridades no combate à criminalidade económica, nomeadamente, corrupção e lavagem de dinheiro”.

Teixeira da Monta não confirma quantos nem quais os documentos confidenciais que Rui Pinto teve acesso e que terá aceitado partilhar com os procuradores suíços. Informações que estarão relacionadas com três reuniões secretas entre o presidente da FIFA e Michael Lauber, procurador-geral suíço.

As autoridades suspeitavam de uma tentativa de fazer desaparecer uma investigação sobre a licença de um contrato de direitos televisivos a uma empresa offshore, mas o caso foi, entretanto, arquivado pela Justiça da Suíça por falta de provas.

O pedido de ajuda dirigido ao Football Leaks data de finais de 2018, quando o hacker ainda era conhecido apenas pelo seu pseudónimo “John”. O email foi divulgado esta quarta-feira, pelo jornal Público, e foi anexado ao processo judicial em Portugal.