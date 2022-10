Rui Pinto constituído arguido em novo processo

O advogado de Rui Pinto revelou hoje que o pirata informático foi constituído arguido noutro processo cujos factos dizem respeito aos anos de 2015-2018. A revelação foi feita pelo advogado do hacker, Francisco Teixeira da Mota, no início da primeira sessão de julgamento em que Rui Pinto vai ser ouvido, no Juízo Central Criminal de Lisboa. . “Queria comunicar que na sexta-feira Rui Pinto foi constituído de novo arguido relativamente a factos que estão aqui em julgamento. O processo tem três anos, mas o MP só nesta sexta-feira constituiu Rui Pinto como arguido”. O advogado diz que esta é uma estratégia da acusação para prolongar o estatuto de arguido. “Esta é uma estratégia perversa, prolongando artificialmente o estatuto de arguido”

As acusações que Rui Pinto responde em tribunal O criador do Football Leaks é suspeito de 90 crimes, é acusado de piratear vários sites, tentar chantagear o fundo de investimento Doyen ligado ao mundo do futebol e de tentativa de sabotagem informática à SAD do Sporting. O depoimento de Rui Pinto está a ser adiado desde maio devido a atrasos na consulta aos discos apreendidos pela Polícia Judiciária, pedida pela defesa.

O criador do Football Leaks encontra-se em liberdade desde 07 de agosto de 2020, "devido à sua colaboração" com a Polícia Judiciária (PJ) e ao seu "sentido crítico", mas está, por questões de segurança, inserido no programa de proteção de testemunhas em local não revelado e sob proteção policial.

