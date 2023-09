Denunciante ou criminoso? Recorde os crimes que Rui Pinto é acusado

Ao fim de três anos de julgamento, Rui Pinto vai saber se é condenado no processo Football Leaks. O pirata informático está acusado de 90 crimes.

Durante o julgamento, o hacker admitiu que “o crime não compensa” e, entretanto, fez um acordo com a justiça. Esta segunda-feira, dia 11 de setembro, está marcada a leitura do acórdão do primeiro processo em que foi acusado de outros 90 crimes.

Rui Pinto é acusado de mais 377 crimes, num novo processo. O Ministério Público responsabiliza-o por invasão do sistema informático do Benfica e de outros clubes de futebol, bem como de juízes, procuradores, escritórios de advogados e jornalistas.

É por isso acusado de crimes de acesso ilegítimo, violação de correspondência e dano informático.

A defesa de Rui Pinto acusou, este domingo, o Ministério Público (MP) de querer "eternizar o percurso judicial" do criador do Football Leaks, denunciando a sua intenção de avançar com sucessivas acusações ao arguido.