Trump mostra mapa da trajetória do furacão Dorian alterado com caneta

O presidente norte-americano chamou os jornalistas à Sala Oval para falar sobre o percurso previsto do furacão Dorian, mas mostrou um mapa alterado com uma caneta preta e que incluía o estado do Alabama na trajetória, ao contrário das previsões iniciais.

No domingo, Donald Trump tinha avisado no Twitter que o Dorian ia atingir o estado do Alabama.

Um tweet que causou pânico na população e foi desmentido pelo instituto de meteorologia local.