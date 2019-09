Vídeo mostra rasto de destruição deixado pelo Dorian nas Ilhas Ábaco

O vídeo mostra as imagens impressionantes das ilhas Ábaco, nas Bahamas, onde a passagem do furacão Dorian fez pelo menos 17 mortos. Outros três corpos foram encontrados na Grande Bahama.

O rasto de destruição deixa perceber que o trabalho das equipas de socorro vai ser demorado e que é possível que o número de mortos possa aumentar, com a descoberta de novas vítimas.

O bairro que aparece no vídeo era habitado por milhares de migrantes do Haiti. As casas eram maioritariamente de madeira e não resistiram à força do furacão Dorian.

Os sobreviventes deparam-se agora com o fim da água potável e da comida.

Nas ilhas Ábaco e na Grande Bahama, vivem cerca de 70 mil pessoas. Prevê-se que pelo menos metade das casas tenham sido completamente destruídas.