Novas imagens dos últimos minutos de vida de George Floyd transmitidas no julgamento 

Novas imagens dos últimos minutos de vida de George Floyd foram divulgadas no julgamento de Derek Chauvin, o polícia acusado do homicídio do afro-americano de 46 anos.

As imagens mostram a vítima dentro de uma loja antes de ser detido e, mais tarde, a implorar pela vida.

Duas das últimas testemunhas ouvidas em tribunal foram Christopher Martin, um jovem de 19 anos que estava a trabalhar na loja, e Charles McMillian, de 61 anos, que assistiu ao momento.

Se for condenado, Derek Chauvin pode apanhar até 40 anos de prisão.