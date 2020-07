Caso GES. "Estamos motivados para conseguir recuperar o dinheiro que falta"

"Estamos motivados para conseguir recuperar o dinheiro que falta" aos lesados do processo do Grupo Espírito Santo, começou por dizer Nuno da Silva Vieira, advogado de lesados do BES, reforçando que "não se ganha uma guerra sem várias batalhas"

" Vamos ser inovadores e vamos usar este processo para cumprir a nossa parte (...) ajudar a justiça a encontrar e descobrir todos os que beneficiaram e que pusera em causa as vítimas", afirmou o advogado em entrevista à SIC Notícias.

Seis anos depois, Ricardo Salgado está acusado de 65 crimes relacionados com a queda do Grupo Espírito Santo (GES).

O Ministério Público acredita que o antigo banqueiro comandou um grupo criminoso no seio do GES, delapidou património do Banco Espírito Santo e mentiu aos supervisores e acusou na terça-feira 25 arguidos na queda do Grupo Espírito Santo por prejuízos de valor superior a 11.800 milhões de euros.