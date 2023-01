Marina Gonçalves: a mais nova ministra que sempre trabalhou para o PS

Marina Gonçalves é a nova ministra da Habitação. Com a saída de Pedro Nuno Santos do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, o primeiro-ministro decidiu dividir a pasta em dois ministérios. Aos 34 anos, a ex-secretária de Estado da Habitação torna-se na mais jovem ministra do Governo.

António Costa garante que os novos ministros – Marina Gonçalves e João Galamba – são pessoas “com experiência governativa”. Segundo o currículo da nova ministra, disponibilizado na plataforma de LinkedIn – uma redes social de cariz profissional – Marina Gonçalves soma seis anos como membro do Governo, acompanhando de perto o percurso de Pedro Nuno Santos. Mas há outra constante: quase todos os cargos profissionais que assumiu estavam ligados ao Partido Socialista (PS).

Formada em direto pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Marina Gonçalves começou o seu percurso profissional como advogada-estagiária na sociedade FALM. Durante os dois anos que exerceu a profissão na firma, conciliou o trabalho como o de assessora jurídica do PS.

A chegada ao Governo aconteceu em 2015, quando se tornou secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares. Passou para o Ministério das Infraestruturas e da Habitação em fevereiro de 2019, onde esteve como chefe de gabinete durante nove meses.

Houve apenas único ano em que não integrou o Governo de António Costa, mas nem assim deixou de representar o PS. Entre outubro de 2019 e setembro 2020, Marina Gonçalves foi vice-presidente do grupo parlamentar, tendo acompanhado as áreas da habitação, do trabalho e da segurança social.

Este ano, deixou a Assembleia da República para voltar ao Governo e assumir o cargo de secretária de Estado da Habitação – que manteve até à demissão do ex-ministro.

Com a saída de Pedro Nuno Santos do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, a tutela foi dividida. Marina Gonçalves assume agora o cargo de ministra da Habitação, tornando-se a mais nova ministra do Governo de António Costa.

Já a tutela das Infraestruturas foi entregue a João Galamba, atual secretário de Estado do Ambiente e da Energia.