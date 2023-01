António Costa quebra o silêncio e fala ao país

O primeiro-ministro fala esta segunda-feira pela primeira vez na sequência da polémica que ditou a demissão do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. A declaração de António Costa acontece no mesmo dia em que foi anunciada a remodelação no Governo, com a criação de dois novos Ministérios e a nomeação de dois novos ministros.

João Galamba e Marina Gonçalves vão ser os novos ministros

O Ministério das Infraestruturas e Habitação vai dividir-se em dois. Assim, o primeiro passa a ser tutelado pelo novo ministro das Infraestruturas, João Galamba - o atual secretário de Estado do Ambiente e da Energia, e o segundo pela nova ministra da Habitação, Marina Gonçalves - ex-secretária de Estado da Habitação.

“O Presidente da República aceitou a proposta do Primeiro-Ministro da criação do Ministério das Infraestruturas e do Ministério da Habitação, por divisão do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, e aceitou a proposta do Primeiro-Ministro de nomeação de João Saldanha de Azevedo Galamba, como Ministro das Infraestruturas, e de Marina Sola Gonçalves, como Ministra da Habitação”, lê-se na nota da Presidência .

Pedro Nuno Santos não resistiu a nova polémica

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, apresentou na semana passada a demissão ao primeiro-ministro, António Costa, no seguimento da polémica indemnização da TAP a Alexandra Reis. O ex-ministro explicou que só teve conhecimento dos “termos do acordo” nessa altura, mas que o seu secretário de Estado, Hugo Mendes, estava a par.

A 4 de fevereiro de 2022, Alexandra Reis e a TAP chegaram a acordo para “reduzir e acordar um valor global agregado ilíquido de 500.000 a pagar a Alexandra Reis”.

No início de fevereiro, numa comunicação ao mercado, a TAP tinha anunciado a "renúncia ao cargo" por Alexandra Reis, adiantando que esta tinha decidido "encerrar este capítulo da sua vida profissional" e abraçar "novos desafios".

Meses depois de ter deixado a TAP, Alexandra Reis foi nomeada pelo Governo para a presidência da Navegação Aérea de Portugal (NAV) e no final do ano escolhida para secretária de Estado do Tesouro.