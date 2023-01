Montenegro avisa Costa: “é hora de mostrar o que vale” ou PSD avançará com moção de censura

Luís Montenegro afirmou que está na hora de António Costa “mostrar o que vale” e de se deixar de “arranjinhos no Parlamento”. O presidente do PSD assume estar preparado para ser primeiro-ministro e deixou um aviso ao Governo.

“No dia em que concluirmos que o Governo não tem condições para prosseguir, não vamos a correr vem quem chega primeiro, não vamos com manobras de diversão, vamos ao Sr. Presidente da República dizer-lhe porque a realidade do país reclama a interrupção da legislatura”, avisou Luís Montenegro.

Na abertura do Conselho Nacional do PSD, Montenegro disse compreender quem se sente "frustrado, dececionado, defraudado" com o primeiro ano da maioria socialista, mas defendeu que só um partido irresponsável pediria um terceiro ato eleitoral em três anos.

No entanto, deixa um desafio a António Costa: “esta é a hora de mostrar o que vale”, atirou.