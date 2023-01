O Chega entregou esta sexta-feira um requerimento com caráter de urgência para que a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, seja chamada a dar explicações ao Parlamento sobre a alegada extinção da Secretaria de Estado da Agricultura. O partido acusa ainda a governante de “desmantelar de forma encapotada” o Ministério.

Foi publicado esta sexta-feira em Diário da República o decreto-lei que altera a orgânica do Governo. Sobre o Ministério da Agricultura, o diploma define que a ministra é coadjuvada apenas pela secretária de Estado das Pescas. Ou seja, deixa de ter a Secretaria de Estado da Agricultura.

O secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros garante que não se trata do fim da Secretaria de Estado e diz que a referência na lei orgânica não é feita por não haver, neste momento, titular para o cargo, desde a demissão de Carla Alves.

O Chega acusa o Governo de ter anunciado “de forma escondida a extinção da Secretaria de Estado” e repudia a decisão. Pedro Frazão, deputado do partido, afirma que se trata de “mais uma desconsideração para com o mundo rural”.

“O Chega repudia o desmantelamento do Ministério da Agricultura, que há poucos anos tinha três Secretarias de Estado e neste momento resta apenas umas. O PS e esta ministra em concreto estão a delapidar o Ministério da Agricultura, um dos mais importantes e antigos de Portugal”, afirmou Pedro Frazão.

O Chega quer, por isso, que Maria do Céu Antunes seja ouvida no Parlamento, razão pela qual entregou um requerimento com caráter de urgência.