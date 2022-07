Ucrânia: ataques das forças russas continuam a provocar mortos

Pelo menos três pessoas morreram em Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, na sequência de um ataque das forças russas. A informação foi divulgada pelo Governo local. Em Dnipro, no centro do país, um míssil de longo alcance russo terá atingido uma zona industrial provocando três mortos.

Em Vinnytisia, o último balanço de vítimas é de 24 mortos. O bombardeamento da última quinta-feira, registado por uma câmara de trânsito, provocou pelo menos 24 mortos.

O último balanço de vítimas mortais foi divulgado pelas autoridades ucranianas, enquanto decorrerem ainda operações para tentar encontrar desaparecidos entre os escombros do edifício onde antes existiam apartamentos residenciais, escritórios, lojas e uma clínica.

Entre as vítimas estão três crianças. Lisa, de quatro anos foi uma delas. A mãe ficou gravemente ferida.

O Presidente ucraniano diz que este ataque, que destruiu exclusivamente infraestruturas civis, é mais um exemplo dos crimes de guerra cometidos pelas forças russas desde o início da invasão.

Moscovo, por seu lado, diz que o alvo era militar e que visava um encontro de altas patentes militares com fornecedores de armas estrangeiros.