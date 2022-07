Ministro da Defesa russo exige reforço das posições em áreas conquistadas por Moscovo

Na Ucrânia, os mísseis russos atingiram novamente a cidade de Mykolaiv. No Donbass, as tropas de Moscovo obedeceram às ordens do ministro da Defesa. Durante uma reunião virtual com os comandantes envolvidos na ofensiva, Serguei Shoigu ordenou a intensificação das operações a todas as unidades envolvidas.

Pokrovsk, no leste da Ucrânia, foi atingida pelos mísseis russos. Trata-se de uma das povoações da província de Donetsk, ainda controladas por Kiev.

Os bombardeamentos contínuos provocaram nos últimos dias a destruição de dezenas de habitações.

Este domingo, o Kremlin reivindicou a destruição de helicópteros e caças ucranianos, garante ainda ter anulado armamento ocidental enviado para Kiev.

Na Ucrânia, as imagens do dia são do funeral da pequena Liza, vítima de um bombardeamento em Vynnitsia.