Rússia intensifica ofensiva, Ucrânia reforça posições no Sul

A Rússia continua a intensificar a ofensiva na Ucrânia e estará a preparar a próxima etapa da invasão. As posições russas estão a ser reforçadas e há novos ataques não só no Donbass, mas também no Sul e a Norte, na cidade de Kharkiv.

As imagens, garante o Ministério da Defesa russo, são da visita do ministro ao batalhão Vostok, já depois do responsável ter ordenado a intensificação das operações a todas as unidades envolvidas no atual conflito e pedido o reforço das posições defensivas nas áreas já conquistadas.

Forças fiéis a Kiev garantem estar a reter os avanços da Rússia em algumas regiões no sul da Ucrânia.

As autoridades ucranianas denunciam vários ataques a cidades no sul do país, como Mykolaiv, e dizem que as tropas russas continuam a dirigir-se para a região, através da cidade portuária de Mariupol, controlada por Moscovo, e agora também usada como palco de exibição dos troféus de guerra.

A Rússia está a falhar as tentativas de conquistar novos territórios no Donbass, garantia dada pelo ucraniano, que adianta que parte de Lugansk ainda resiste à ocupação russa, no mesmo dia em que foram confirmados vários bombardeamentos a cidades na região vizinha de Donetsk.