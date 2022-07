Contraofensiva ucraniana sobre Kherson pode culminar em setembro

O avanço das tropas ucranianas para recuperar o controlo de Kherson encontra-se num ponto de inflexão que poderá culminar em setembro, afirmam as autoridades daquela região do sudeste do país.

"O ponto de inflexão já aconteceu", afirmou o subchefe do conselho regional e e assessor do comando militar, Serhiy Khlan, em declarações ao canal de televisão ucraniano Espreso.tv.

Ainda segundo o responsável, as tropas ucranianas estão a adotar "posições de liderança" e estão em condições de lançar uma contraofensiva aberta. Até à data registaram-se "passos estratégicos" como os ataques verificados às pontes e infraestruturas em Antonovsky e Daryevsky, destinados a destruir munições e dificultar o abastecimento ao exército russo.

Estão agora reunidas condições para lançar ataques de artilharia com o objetivo de culminar a operação e, até setembro, recuperar o controlo. A declaração da fonte regional acompanha a mensagem difundida na noite passada pelo Presidente do país, Volodymyr Zelensky, segundo o qual as tropas ucranianas avançam em direção a Kherson.

"Os ocupantes estão a tratar de controlar a zona, mas o exército avança etapa a etapa na região", afirmou o líder ucraniano numa mensagem vídeo.

O Instituto Americano para o Estudo da Guerra (ISW na sigla em inglês) já havia alertado no sábado para o avanço das forças ucranianas na região, embora aparentemente as autoridades locais tenham pedido à população que não informasse sobre isso para não alterar a estratégia militar.

De acordo com o ISW, citado pelo portal Ukrinform, a resistência ucraniana na região conseguiu repelir vários ataques russos num número indeterminado de aldeias de Kherson. Segundo a publicação, isso deixa perceber que as tropas ucranianas estão a lançar ofensivas locais por toda a linha da frente.

O portal Ukrinform informa também que as tropas russas estão a tentar recuperar as pontes danificadas para garantir a chegada dos abastecimentos e dos veículos blindados pesados de que precisam. Ainda segundo o Ukrinform, a situação é precária, pois os especialistas locais recusam-se a participar nesses trabalhos ou fazem-no apenas sob a ameaça de morte.

O comando do exército ucraniano garantiu na sexta-feira que o exército russo utiliza unidades de reserva para defender as posições ocupadas no sul da Ucrânia e para impedir o contra-ataque do exército ucraniano.