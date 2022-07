Ucrânia acredita que pode recuperar região de Kherson nos próximos meses

As forças armadas ucranianas estão a reforçar posições no Sul e acreditam que podem recuperar a região de Kherson até setembro. A pressão de Moscovo mantém-se no Norte e no Leste da Ucrânia, com relatos de novos bombardeamentos na região de Kharkiv.

Nos arredores de Kharkiv, os militares ucranianos circulam nas trincheiras enquanto se ouvem cada vez mais perto os bombardeamentos russos.

Nas últimas horas, o Governador da região denunciou novos ataques a zonas residenciais e a edifícios que serviam de abrigos a civis, na cidade de Chuhuiv.

Apesar da pressão de Moscovo, as forças armadas de Kiev não acreditam que o adversário vá conseguir controlar a região.

No Leste, o exército ucraniano descreve um reforço das posições russas para um assalto a Bakmut, no Donbass.

A região de Donetsk, palco de confrontos nas últimas semanas, viu sair grande parte da população.

Mas o caminho é agora inverso para milhares de habitantes que regressam a casa, arriscando a vida perto das frentes de batalha por falta de dinheiro para sobreviver em zonas mais seguras.

Kherson, no sul da Ucrânia, mantém-se em mãos russas.

Moscovo admite a realização de um referendo à anexação da cidade em setembro assim como em Zaporíjia.

Mas as forças ucranianas falam num ponto de viragem e numa contraofensiva. Admitem reconquistar Kherson, perdida desde março, nas próximas semanas com o auxílio das armas enviadas pelo ocidente.