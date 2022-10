Exército ucraniano volta a atacar ponte estratégica para os russos

As forças ucranianas atacaram uma ponte estratégica para os russos na área ocupada de Kherson, no sul do país. Kiev anunciou uma contra-ofensiva na região para recuperar território perdido desde o início da guerra.

Em dois dias, este foi o segundo ataque das forças ucranianas à ponte de Kherson, que é a principal via para o abastecimento de reforços e mantimentos do exército russo. O Kremlin já reagiu ao ataque, dizendo que, apesar dos danos causados à infraestrutura, esta ainda se encontra em funcionamento.

Moscovo está a reforçar a presença não só em Zaporíjia, mas também em Kherson. Contudo, esta última cidade é um objetivo claro da Ucrânia, que quer vê-la conquistada até setembro. Esta série de ataques ucranianos tem servido para atingir rapidamente esse mesmo objetivo e o armamento que tem chegado ao país oriundo do ocidente tem ajudado nesse propósito.

A Rússia já admitiu também ter destruído arsenal americano, nomeadamente mais de 100 mísseis, num ataque levado a cabo no último fim de semana.

Noutros pontos da Ucrânia, Kharkiv continua a ser alvo de ataques, com relatos de um novo bombardeamento de madrugada. Em Bakhmut, na região de Donetsk, pelo menos uma pessoa morreu quando um míssil atingiu um hotel.