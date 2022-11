Primeiro carregamento de cereais ucranianos chega à Turquia na quarta-feira

O primeiro navio carregado com cereais ucranianos, que partiu esta segunda-feira de Odessa ao abrigo do acordo assinado em Istambul, chegará na quarta-feira à costa da Turquia, que está preparada para o inspecionar, informaram as autoridades turcas. O Presidente da Ucrânia diz que é um sinal positivo e que há a hipótese de travar a crise alimentar mundial.

"Espera-se que o navio chegue a Istambul depois da meia-noite de terça-feira. Não entrará no porto, a inspeção será feita enquanto está ancorado no mar", refere um comunicado do Ministério da Defesa.

O ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, tinha indicado terça-feira à tarde como uma provável chegada, mas a velocidade atual do cargueiro, de cerca de dez nós, aponta para uma chegada já na madrugada de quarta-feira.

"O navio Razoni deixou o porto de Odessa em direção ao porto de Tripoli no Líbano. A chegada a Turquia está prevista para 2 de agosto [terça-feira] . Continuará a sua viagem até ao seu destino após as inspeções realizadas em Istambul", anunciara esta manha o Ministério da Defesa turco.

A Rússia e a Ucrânia assinaram acordos separados com a Turquia e as Nações Unidas, abrindo caminho para a Ucrânia - um dos principais 'celeiros' mundiais - exportar 22 milhões de toneladas de cereais e outros produtos agrícolas que ficaram retidos nos portos do Mar Negro devido à invasão da Rússia.

Os acordos também permitem à Rússia exportar cereais e fertilizantes, enquanto prosseguem operações de desminagem nas águas dos três portos selecionados, com a supervisão da Turquia e de uma equipa de peritos de diversos países.