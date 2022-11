A Rússia criticou esta terça-feira o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, por ter pedido aos países ocidentais que fechem as fronteiras a visitantes russos como forma de punir Moscovo pela sua ofensiva contra a Ucrânia.

Numa entrevista ao diário norte-americano Washington Post, esta semana, Zelensky defendeu que as "sanções mais importantes são o encerramento das fronteiras, porque os russos estão a tomar conta do território de outros". Quaisquer que sejam as suas opiniões políticas, os russos devem "viver no seu próprio mundo até mudarem a sua filosofia", acrescentou Zelensky.

Em reação, o porta-voz do Kremlin (Presidência russa), Dmitri Peskov, acusou hoje Zelensky de fazer apelos irracionais.

"A irracionalidade de tal raciocínio excede todos os limites e só pode provocar uma reação negativa", comentou Peskov, citado pela agência francesa AFP.

O porta-voz russo acrescentou que "qualquer tentativa de isolar os russos ou a Rússia não tem qualquer hipótese de sucesso". Após o apelo de Zelensky, a primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, defendeu hoje que se deixe de emitir vistos turísticos a russos que queiram viajar para a Europa.

"Viajar para a Europa é um privilégio, não um direito humano. (...) Está na hora de parar o turismo da Rússia", escreveu Kallas na rede social Twitter.

Em resposta, o antigo Presidente russo Dmitri Medvedev comparou Kallas a um "nazi".