Ucrânia espera exportar até 6 milhões de toneladas de cereais por mês

A Ucrânia planeia exportar até 6 milhões de toneladas de cereais por mês, após a reabertura dos corredores marítimos foi aberto a semana passada para escoar cereais da Ucrânia através do mar Negro.

Até agora já partiram quatro navios dos portos ucranianos com mais de 80 mil toneladas de cereais.

Dmitry Vasiliev, conselheiro de direção da Associação Comercial e Empresarial ucraniana, entende que o corredor marítimo é muito importante para a economia ucraniana para manter o desenvolvimento socioeconómico".

As novas rotas marítimas reabertas estão a ser supervisionadas por um Centro Comum de Coordenação.

"As empresas e os mercados viram que o corredor marítimo está a funcionar. O primeiro navio chegou ao porto de destino e está a descarregar na Turquia. As empresas olham sempre antes de agir. Dois navios também entraram nos portos ucranianos, o que é bom sinal", admitiu Dmitro Brino, chefe adjunto da Autoridade dos Portos Marítimos da Ucrânia.

Em conjunto, segundo a revista britânica The Economist, a Ucrânia e a Rússia fornecem 28% do trigo consumido no mundo, 29% da cevada, 15% do milho e 75% do óleo de girassol.