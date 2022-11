SIC na Ucrânia: autarca de Mykolaiv aconselha população a deixar a cidade até ao fim da guerra

O presidente da câmara de Mykolaiv, no sul da Ucrânia, aconselha a população a abandonar a cidade e só voltar depois do fim da guerra. As tropas russas estão a 20 quilómetros da cidade. A reportagem dos enviados especiais da SIC na Ucrânia, Carolina Reis e Rafael Homem.

Seis meses depois da invasão, sobram metade dos habitantes em Mykolaiv. As ruas estão agora praticamente desertas. Há ainda quem por aqui vá dando os primeiros passos, mas não se sabe até quando.

As autoridades vão tentando gerir a cidade, mas não conseguem garantir a segurança dos civis. Em 180 dias de guerra, apenas 23 dias foram sem bombardeamentos. Os mais recentes ataques atingiram esta universidade, que o Kremlin dizia esconder material militar.

Desde o início da invasão, morreram mais de 130 pessoas em Mykolaiv, entre elas uma criança. Mais de 600 pessoas ficaram feridas.