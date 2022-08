Autoridades distribuem comprimidos com iodo com receio de um desastre nuclear em Zaporíjia

A Ucrânia acusa a Rússia de estar a bombardear cidades da região de Zaporíjia, a partir da central nuclear.

As autoridades locais estão a distribuir comprimidos de iodo à população com receios de um desastre nuclear.

Os peritos da Agência Internacional de Energia Atómica esperam que esta semana estejam reunidas as condições para que possam inspecionar as instalações.

As autoridades ucranianas querem evacuar as cidades da linha da frente antes da chegada do inverno.

Sloviansk voltou a ser alvo de ataques.