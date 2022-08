"A Ucrânia está a recuperar o que é seu", garante Zelensky

As forças ucranianas deram início a uma operação contra as tropas russas numa das regiões no sul da Ucrânia. Zelenksy diz que a Ucrânia está a reconquistar o que é dela.

O exército ucraniano anunciou que deu início a uma ofensiva contra as tropas russas no sul do país, com principal foco na região de Kherson. As forças ucranianas já garantiram que conseguiram trespassar uma primeira linha de defesa russa nessa mesma região.

O Presidente da nação invadida, Volodomyr Zelensky, afirmou que lançar uma contraofensiva sempre foi um objetivo claro das forças armadas ucranianas, e que tal nunca foi esquecido. Deixou bem explícito que o exército está a realizar com dedicação o seu trabalho com o intuito de recuperar os territórios perdidos para a Rússia.

Zelensky disse ainda que as tropas da sua nação não necessitam de “anúncios nem de ondas de informação” para levar a cabo a missão que lhes foi incutida e acredita que todos entendem a situação vivida pelo povo ucraniano e qual a meta que o país pretende realmente alcançar.