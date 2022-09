Von der Leyen quer limite para o preço do gás natural russo

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, diz que está na altura dos 27 de unirem, mais uma vez, para definirem um limite do preço do gás natural russo.

Acordámos armazenamento comum e o nível de armazenamento na Europa está nos 80% neste momento. Isto foi conseguido mais depressa do que o esperado. Na verdade, só esperávamos obter esta percentagem daqui a dois meses. Trabalhámos intensamente para deixarmos a dependência do gás da Rússia recorrendo a outros fornecedores. Acredito firmemente que está na altura de estabelecer um teto para o preço do gás vindo por pipeline da Rússia para a Europa.