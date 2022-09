Guerra na Ucrânia: viatura civil escapa ilesa a explosão na estrada

As autoridades ucranianas garantem que pelo menos três hospitais foram atingidos em Mykolaiv, durante os intensos bombardeamentos russos deste fim de semana.

Um vídeo captado na província de Dnipropetrovsk, a norte de Mykolaiv, mostra uma viatura civil a escapar a uma explosão, que não provocado danos e cuja causa está ainda por determinar.

Na província de Zaporijia continua a pairar ameaça de um desastre nuclear. O jornal independente Insider divulgou o que diz ser a prova de que as tropas russas têm sistemas de lançamento de mísseis instalados no perímetro da central nuclear .

Moscovo responde que a ameaça está do lado de Kiev. Garante que, no sábado, travou uma tentativa de ataque com drones às imediações do complexo nuclear.