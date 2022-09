Kiev prepara-se para reconquistar sul e leste

Agência Internacional de Energia Atómica apresentou um relatório sobre Zaporijia que não afasta os piores receios, indicando a necessidade urgente do fim das atividades militares e do estabelecimento de um perímetro de segurança.

No terreno, Ucrânia e Rússia continuam a acusar-se mutuamente de bombardear as imediações da central.

Entretanto, a Ucrânia garante que a contraofensiva já está no terreno, a sul e a leste.

Na frente externa, com a ameaça do corte no abastecimento de gás russo à Europa, a União Europeia prepara-se para pôr fim à entrada facilitada de turistas russos.

Numa rara aparição em conjunto, Vladimir Putin e o ministro da Defesa da Rússia superintenderam exercícios militares no extremo oriente do país, com forças armadas de países como a China ou a Índia.

Os serviços secretos dos Estados Unidos dizem que Moscovo está a adquirir equipamento militar junto da Coreia do Norte.