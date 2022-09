Kiev anuncia ter recuperado a cidade de Kupiansk, no leste do país

As forças ucranianas anunciaram, este sábado, ter recuperado a cidade de Kupiansk, no leste da Ucrânia, uma localidade chave na “posse” do Exército russo há vários meses, adiantou a AFP.

As forças especiais ucranianas difundiram imagens nas redes sociais, mostrando os seus oficiais em Kupiansk, “que foi e será sempre ucraniana”, disseram.

As imagens mostram um grupo de soldados de camuflado, com armas automáticas e reunidos em torno de um veículo blindado.

Um responsável regional publicou, por seu lado, uma fotografia de soldados ucranianos na cidade de 27 mil habitantes, com o texto: “Kupiansk é a Ucrânia”.

O novo avanço importante reivindicado pelas forças ucranianas acontece depois de Kiev ter afirmado ter recuperado nos últimos dias o controlo de 30 localidades na zona de Kharkiv, na fronteira com a Rússia.

A cidade de Kupiansk, situada a cerca de 120 quilómetros a sudeste de Kharkiv, caiu nas mãos dos russos menos de uma semana depois do início da ofensiva de Moscovo na Ucrânia, a 24 de fevereiro.

A tomada de controlo pelas forças ucranianas pode colocar um sério problema a Moscovo, uma vez que a cidade se encontra nas rotas de abastecimento de outras posições russas na linha da frente.

Kiev pode brevemente, de acordo com observadores do conflito, aumentar a sua pressão sobre outras cidades controladas pelos russos, sobretudo Izium, que tinha uma população de cerca de 45 mil habitantes antes do início da guerra e que tem uma grande importância para as operações militares de Moscovo.