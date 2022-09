Governo ucraniano diz que a reconquista de Izium "está em curso"

As forças ucranianas estão a recuperar o controlo de cidades e vilas ao redor da cidade estratégica de Izium na sua contra-ofensiva no leste da Ucrânia contra as forças russas, anunciou, este domingo, o Governo ucraniano.

"A libertação de partes do território nos distritos de Kupiansk e Izium, na região de Kharkiv, está em curso", anunciou o Estado-Maior ucraniano no 200.º dia do conflito.

Kiev já havia anunciado que as suas tropas haviam entrado em Kupyansk.

No início de setembro, o Exército ucraniano anunciou, pela primeira vez, uma contraofensiva no sul, antes de realizar durante a semana passada um avanço surpreendente contra as linhas russas no nordeste, na região de Kharkiv.

Depois de anunciar a libertação de cerca de 30 localidades na sexta-feira, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse, no sábado, que o Exército ucraniano tomou cerca de "2.000 quilómetros de território" em setembro.

Este domingo, ao realizar o ponto de situação, o Exército esclareceu que eram cerca de 2.000 quilómetros quadrados de território, recuperados das forças russas nos últimos dias.

A Rússia anunciou, no sábado, que havia "retirado" as suas forças presentes "nas regiões de Balakliia e Izium", a fim de "fortalecer" o seu sistema em torno de Donetsk, mais ao sul, uma das capitais dos separatistas pró-russos.