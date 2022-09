Ucrânia acusa Rússia de genocídio em Izium

A Ucrânia acusa a Rússia de tortura em Izium e exige que seja responsabilizada. Até agora, foram localizadas mais de 400 vítimas com sinais de morte violenta.

Dizem que a maioria dos corpos encontrados em Izium apresenta sinais de morte violenta e tortura.

Até agora foram localizadas mais de 400 vítimas. A Ucrânia exige que a Rússia seja responsabilizada.

Horas depois do início da exumação dos corpos em Izium, as autoridades ucranianas avançam com as primeiras conclusões.

Garantem que a maioria dos cadáveres encontrados pertence a civis e apresenta sinais de morte violenta.

Polícia e procuradores ucranianos dizem estar perante provas de crimes de guerra e de genocídio. As perícias já começaram, deverão durar vários dias, e também a ONU confirmou o envio de uma equipa ao local.