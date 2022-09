Rússia terá perdido o controlo total de Lugansk

A Ucrânia garante que a Rússia perdeu o controlo total da região de Lugansk, no leste do país. O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, diz que as forças de Moscovo estão a entrar em pânico perante o progresso da operação de reconquista ucraniana.

A tomada da província foi, desde o início da ofensiva, designada como uma das prioridades do Kremlin, assim como da vizinha Donetsk, controlada pelos dois lados.

A Ucrânia garante que este será o primeiro passo para a libertação das regiões ocupadas.

A contraofensiva, que ganhou força nos últimos dias em Kharkiv, progride agora, segundo Kiev, para o Donbass.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas – mais de seis milhões de deslocados internos e mais de 7,2 milhões para os países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).