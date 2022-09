Kremlin acusa Joe Biden de fazer um discurso "indecente" na ONU

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, acusou Joe Biden de fazer um discurso "indecente" na Assembleia Geral das Nações Unidas.



Em declarações ao canal de televisão Soloviev Live TV, divulgadas pela agência TASS, Maria Zakharova diz que o Presidente dos Estados Unidos citou mal o Presidente russo, que não falou em ameaça nuclear no discurso de ontem - uma ameaça que Biden diz ter sido clara.

“Quanto ao discurso do Presidente dos EUA, acho que foi absolutamente impróprio como começou e como continuou, já que se centrou no nosso país. Começou citando supostamente o Presidente da Rússia. [Biden] atribuiu comentários ao Presidente russo de que o nosso país estava a ameaçar o mundo com armas nucleares”.